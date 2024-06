Itália. Pelo menos 10 migrantes morreram e dezenas estão desaparecidos em dois naufrágios

Os corpos dos 10 migrantes forma descobertos por uma Organização Não Governamental alemã, numa zona inundada do convés de um navio que fazia a travessia do Mediterrâneo.



51 outros migrantes foram resgatados com vida.



Noutro incidente, a guarda costeira italiana resgatou 11 pessoas do naufrágio de um navio que se encontrava à deriva na costa da Calábria, no sul de Itália.



Desse acidente há 64 migrantes desaparecidos.



A bordo seguiam pessoas oriundas principalmente do Afeganistão e do Irão.