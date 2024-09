Joaquim Chissano defende educação patriótica contra corrupção

"No meu tempo, quando estive a dirigir o país, fizemos descobertas das formas como a corrupção acontece. Com o apoio de organizações internacionais, países amigos, constituímos um gabinete de combate a corrupção, mas não basta, o que é preciso, é insistirmos na educação, a todos os níveis", disse Joaquim Chissano, ao participar na campanha da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, partido no poder), na província da Zambézia, centro de Moçambique.

Na intervenção, o antigo chefe de Estado (1986 a 2005), defendeu o voto em Daniel Chapo, também pela promessa de combate à corrupção: "Isso é uma educação que vai ser feita, e as medidas vão ser tomadas, medidas administrativas quando se impuserem. Mas eu creio que uma força na educação patriótica, não temos feito o suficiente, por tanto, com a postura do Chapo penso que de facto algo vai mudar para positivo".

Moçambique realiza em 09 de outubro as eleições gerais, num escrutínio que inclui eleições presidenciais, legislativas, das assembleias provinciais e de governadores de província.

Mais de 17 milhões de eleitores estão inscritos para votar, incluindo 333.839 recenseados no estrangeiro, segundo dados oficiais.

Concorrem à Ponta Vermelha (residência oficial do chefe de Estado em Moçambique) Daniel Chapo, apoiado pela Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, no poder), Ossufo Momade, apoiado pela Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), maior partido da oposição, Lutero Simango, apoiado pelo Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceira força parlamentar, e Venâncio Mondlane, apoiado pelos extraparlamentares Povo Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique (Podemos) e Revolução Democrática (RD).