Joe Biden, Barack Obama e Bill Clinton condenam atentado e "violência política"

Mas não foram dados mais detalhes sobre o conteúdo do telefonema.Biden vai reunir-se, hoje, com as equipas de segurança.Logo nos primeiros momentos Joe Biden condenou o atentado contra Donald Trump. O presidente norte-americano diz que não há lugar para este tipo de violência na América.

Biden faou em violência doentia.







Também nas redes sociais, o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama escreveu uma mensagem na qual defende que "não há lugar para a violência política" em democracia.



"Embora ainda não saibamos exatamente o que aconteceu, devemos todos ficar aliviados por o antigo Presidente Trump não ter ficado gravemente ferido e aproveitar este momento para nos comprometermos novamente com a civilidade e o respeito na nossa política. Michelle e eu desejamos-lhe uma rápida recuperação", lê-se na mensagem.



O antigo presidente Bill Clinton também reagiu no X. Escreveu que "a violência não tem lugar na América, especialmente no processo político".



E refere que ele e a mulher Hillary estão gratos pelo facto de Trump estar seguro. Mas declara-se de coração partido pelas pessoa que morreu e as que ficaram feridas.



Hillary Clinton perdeu as eleições de 2016 pata Trump.





Trump iniciava o seu discurso num comício na Pensilvânia quando soaram vários disparos. O candidato à reeleição pelo Partido Republicano ficou ferido na orelha direita. Uma pessoa do público morreu e várias ficaram feridas, duas com gravidade.



O atirador foi identificado como Thomas Mathiew Crooks, de 20 anos, natural da Pensilvânia. O meio local de Pittsburgh WTAE assegura que o atirador usou uma arma do tipo AR-15 e disparou oito tiros, antes de ser abatido pelos agentes dos Serviços Secretos.