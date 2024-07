Joe Biden fala ao país na madrugada de quinta-feira

A partir da Sala Oval da Casa Branca, Biden irá abordar os passos seguintes ao abandono da corrida presidencial e sobre como irá terminar o seu mandato, avançou o próprio na terça-feira numa mensagem publicada na rede social X.



O discurso está marcado para a 1h00 de quinta-feira, em Portugal continental, quando Biden já tiver regressado à Casa Branca (presidência norte-americana), em Washington, depois de ter passado vários dias isolado na sua casa em Delaware, por estar infetado com covid-19. O político testou entretanto negativo.



No passado domingo, o presidente, de 81 anos, anunciou que se retirava da corrida presidencial após fortes críticas do seu próprio partido pelo seu desempenho no primeiro debate televisivo contra o candidato republicano e ex-presidente Donald Trump.



Ao anunciar a renúncia, Biden argumentou que o fazia para o bem do país e do próprio Partido Democrata. Na mesma ocasião, garantiu que ia dirigir-se à nação para explicar a situação.



Pouco depois de ter anunciado a sua desistência, o presidente norte-americano declarou o seu "apoio total” à sua vice-presidente, Kamala Harris, como candidata presidencial do Partido Democrata às eleições de 5 de novembro.