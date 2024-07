Jornalista russo Alexander Nevzorov e mulher incluídos em lista de extremistas

O Tribunal Oktyabrsky de São Petersburgo decidiu a favor do procurador e de um número indeterminado de pessoas que interpuseram uma ação judicial em defesa dos interesses do Estado, segundo a agência noticiosa TASS.

"Os cônjuges Alexander e Lidia, desde março de 2022 até aos dias de hoje, independentemente da região e do país, difundiram a ideologia extremista a um número ilimitado de pessoas, publicando informações falsas nas suas páginas da Internet sobre a realização de uma operação militar especial (guerra ucraniana)", divulgou o serviço de imprensa da Procuradoria-Geral da Rússia.

Ao abrigo desta medida, os bens dos cônjuges serão convertidos em rendimentos do Estado.

O julgamento, a pedido de um representante do Ministério Público, decorreu à porta fechada, informou, por seu lado, a agência noticiosa Interfax.

Em fevereiro de 2023, Nevzorov foi condenado por um tribunal de Moscovo por ter difundido deliberadamente, publicamente e "sob o pretexto de informações verdadeiras" notícias rotuladas de falsas sobre o exército russo no contexto da guerra na Ucrânia.

As autoridades russas colocaram o jornalista e antigo membro da Duma (parlamento russo) na sua lista de procurados.

O processo foi aberto em março de 2022 e, apenas um mês depois, o Ministério da Justiça classificou-o como "agente estrangeiro".

O Comité de Investigação da Rússia abriu um inquérito contra Nevzorov por ter publicado na sua conta do Instagram e do YouTube "informações falsas" sobre um ataque das forças russas a uma maternidade na cidade ucraniana de Mariupol, no sudeste do país.

A guerra em curso foi desencadeada pela invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022.