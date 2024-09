Kremlin estava a par do plano para incursão ucraniana em Kursk

Esta divulgação torna ainda mais embaraçosa a aparente desordem entre as forças russas após o ataque da Ucrânia no início de agosto.Os comandantes das unidades receberam instruções para garantir que os soldados consomem diariamente os meios de comunicação estatais russos para manter a sua “condição psicológica”.

O Guardian não pôde verificar de forma independente a autenticidade dos documentos, embora estes tenham as caraterísticas de comunicações genuínas do exército russo.







No final de agosto, jornalistas do jornal britânico encontraram-se com a equipa de operações especiais ucraniana que os apreendeu, horas depois de terem saído do território russo. Os militares ucranianos revelaram que tinham retirado documentos do Ministério do Interior, do Serviço Federal da Federação Russa (FSB) e do exército russo de edifícios na região de Kursk.

Documentos impressos e manuscritos

Alguns dos documentos são ordens impressas distribuídas a várias unidades, enquanto outros são registos manuscritos que registam acontecimentos e preocupações em posições específicas. As entradas mais antigas datam de finais de 2023, enquanto os exemplos mais recentes datam de apenas seis semanas antes de a Ucrânia ter lançado a sua incursão na região de Kursk, a 6 de agosto.

A incursão da Ucrânia em Kursk apanhou de surpresa os parceiros ocidentais de Kiev e muitos membros da elite ucraniana, uma vez que o planeamento se tinha restringido a um número muito reduzido de pessoas.

Os documentos militares russos contêm meses de avisos sobre uma possível incursão na área e uma tentativa de ocupar Sudzha, uma cidade de cinco mil habitantes que está sob ocupação ucraniana há mais de um mês.e ordenava que se aumentasse o treino para se prepararem para repelir qualquer ataque.A 19 de fevereiro, os comandantes das unidades foram avisados dos planos ucranianos para “um rápido avanço da região de Sumy para o território russo, até uma profundidade de 80 quilómetros, para estabelecer um ‘corredor’ quatro dias antes da chegada das principais unidades do exército ucraniano em veículos blindados”.Em meados de março, foi ordenado às unidades fronteiriças que reforçassem as linhas defensivas e “organizassem exercícios adicionais para a liderança das unidades e dos pontos fortes no que respeita à organização adequada das defesas”, em preparação para um ataque ucraniano transfronteiriço.Havia também uma previsão de que a Ucrânia tentaria destruir uma ponte sobre o rio Seym para interromper as linhas de abastecimento russas na região, o que também aconteceu mais tarde. O documento de junho queixava-se de que as unidades russas estacionadas na frente “estão preenchidas apenas a 60-70 por cento, em média, e são constituídas principalmente por reservas com fraco treino”.

Quando o ataque ucraniano chegou, a 6 de agosto, muitos soldados russos abandonaram as suas posições e, no espaço de uma semana, a Ucrânia tinha assumido o controlo total de Sudzha. “Fugiram, sem sequer retirar ou destruir os documentos”, afirmou ao Guardian um membro da equipa de operações especiais que apreendeu os ficheiros.





Os pais de um soldado recruta da segunda companhia, mencionado nos documentos, gravaram um vídeo de apelo em lágrimas em agosto, identificando-o como o seu filho Vadim Kopylov, de 22 anos, dizendo que tinha sido feito prisioneiro perto de Sudzha e apelando às autoridades russas para que o trocassem.

Posições de engodo

Os documentos dão uma ideia das tácitas russas ao longo do último ano, referindo, num dos casos, a necessidade de criar trincheiras e posições de engodo para confundir osde reconhecimento ucranianos.O documento acrescenta queNão é claro se essas posições chegaram a ser criadas; membros de uma unidade ucraniana que pilotavade reconhecimento na área nas últimas semanas disseram ao jornal britânico que não tinham visto qualquer indício de tais posições.

Em março, os documentos russos referem que havia cada vez mais incidentes de grupos de sabotagem ucranianos que se disfarçavam para trabalhar atrás das linhas russas, usando uniformes russos.





“Para evitar a infiltração de inimigos nas nossas formações de combate (...) os comandantes devem implementar a utilização da variante n6do marcador de identificação, feita de materiais com oito centímetros de largura, a fixar com fita invisível”, lê-se numa ordem desse mês.

Problemas de moral na linha da frente

Na linguagem oficial, seca e sinuosa do Kremlin, há sinais de graves problemas de moral na frente.O relatório relata um incidente que terá ocorrido a 20 de janeiro deste ano, quando um soldado recruta entrou num posto de guarda e se suicidou com um tiro no abdómen. “A investigação sobre o incidente determinou que a causa do suicídio e da morte foi um colapso nervoso e psicológico, causado pelo seu estado de depressão prolongado devido ao seu serviço no exército russo”, frisa o relatório manuscrito do incidente.Outras instruções sobre a manutenção da moral constam de um documento dactilografado, sem data, que explica que os soldados devem ter cinco a 10 minutos por dia e uma hora por semana de instrução política, “com o objetivo de manter e elevar a condição política, moral e psicológica do pessoal”.