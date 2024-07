Líder dos Huthis promete responder a ataque israelita contra porto do Iémen

Num discurso transmitido pela televisão, Al Huti considerou "inevitável a resposta ao que o inimigo israelita fez na agressão a Al Hodeida".

O dirigente do movimento de maioria xiita e apoiado pelo Irão assinalou que os ataques israelitas "vão servir de maior motivação para efetuar uma grande resposta de represália e ainda para prosseguir o apoio ao povo palestiniano", acrescentando que "estão em curso as operações do movimento" que lidera, na quinta fase da sua ofensiva contra Israel.

"Mais operações dirigidas contra o inimigo israelita em Jafa, a designada Telavive, estão iminentes por vontade de Alá", revelou.

Al Huti advertiu ainda que as operações dos Huthis vão prosseguir "nos mares", numa referência às ações que desencadeia desde novembro passado contra navios vinculados a Israel nos mares Vermelho e golfo Pérsico, em "solidariedade" com a Palestina.

"A agressão efetuada pelos israelitas, norte-americanos e britânicos não nos impedirá de prosseguir as operações nem avançar para a quinta fase", sublinhou no seu discurso semanal.

Na passada sexta-feira, os Huthis lançaram um novo `drone` que atingiu o centro de Telavive e provocou a morte de um civil israelita.

Em resposta, Israel desencadeou ataques que atingiram em particular o porto iemenita de Al Hodeida, um dos mais importantes do país, provocando pelo menos seis mortos e um importante derramamento de petróleo nesta região do mar Vermelho.