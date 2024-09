Lisboa recebe em outubro Conferência Global Atlantic Convergence

Ao longo de dois dias, a conferência irá abordar uma vasta gama de tópicos críticos para o futuro da conectividade digital, incluindo o aumento da velocidade, a redução de custos e a minimização da latência da conectividade pan-atlântica.





As discussões irão centrar-se na forma como a Europa e a América do Norte podem melhorar a conectividade com regiões como a América Latina e África, e em que medida a infra-estrutura existente pode resistir a ciberataques. Serão ainda discutidos outros temas como os motores digitais da economia pan-atlântica, o potencial das novas tecnologias de IA e Cloud e a capacidade das atuais infra-estruturas submarinas, terrestres e espaciais para apoiar a nova procura.





Destaque ainda para os corredores de dados emergentes através do Atlântico e para a apresentação no dia 2 de outubro do estudo da DE-CIX intitulado “A Península Ibérica: Um mega hub regional de próxima geração”.







Entre os oradores notáveis incluem-se Dan Hamilton, Presidente da Transatlantic Leadership Network, que irá aprofundar os impulsionadores digitais da economia pan-atlântica e Soledad Antelada Toledano da Google e abordará vários temas de segurança juntamente lado de outros especialistas como o CEO da EllaLink, Philippe Dummont. O segundo dia irá centrar-se na forma de garantir a acessibilidade, a velocidade e desempenho dos fluxos de tráfego pan-atlântico.







No primeiro dia da conferência o foco estará na construção de um ecossistema geoespacial resiliente e seguro, abordando as ciberameaças submarinas e em centros de dados, as questões de soberania, as ameaças energéticas e geológicas, e o estabelecimento de novos corredores de tráfego de dados, incluindo a utilização de satélites LEO. Entre os principais tópicos destacam-se os requisitos de IA, as cidades inteligentes, ligação de jogadores, conectividade de ponta, big data em tempo real, hubs digitais distribuídos e inovação digital com implementação em hiperescala no hemisfério sul.





Oradores importantes como Kevin Smith da Atlas Edge e Rafael de Fermin da Nokia irão discutir os avanços na IA e contribuir com os seus conhecimentos sobre estas inovações, destacando a integração de tecnologias de ponta para melhorar a conectividade digital através do Atlântico.

“Os participantes da Atlantic Convergence terão a oportunidade de obter insights de empresas líderes e especialistas do setor”, afirma Ivo Ivanov, CEO da DE-CIX. "Eles irão explorar oportunidades de negócio inexploradas no ecossistema digital pan-atlântico e envolver-se diretamente com as principais partes interessadas em toda a cadeia de valor da infraestrutura digital. Este fórum único irá promover a colaboração entre empresas, instituições e fornecedores, respondendo à procura crescente de dados e de conectividade no Oceano Atlântico. Esta é a conferência em deve estar!”.







Com 500 participantes já inscritos para o evento, esta conferência digital conta com a parceria da Altice Wholesale Solutions, Atlas Edge, CAMTEL, EllaLink e Interfiber.

Um Nexos Pan-Atlântico para a Inovação e Colaboração

Portugal, o local de amarração de 20 de cabos submarinos que ligam o Atlântico e o Mediterrâneo e que conta com uma das maiores penetrações de fibra para casa/edifício (FTTH/B) na Europa, é o local ideal para este evento. Com as suas três Internet Exchanges e perto de uma centena de redes conectadas, Lisboa possui um ecossistema vibrante e diversificado de redes internacionais e nacionais, tornando-se num formidável ponto de convergência para todos os continentes que fazem fronteira com o Oceano Atlântico.





A Convergência Atlântica irá reunir participantes da Europa, América do Norte e do Sul e África para explorar o potencial da infraestrutura digital pan-atlântica. A União Europeia está a investir até 300 mil milhões de euros entre 2021 e 2027 em projetos de infraestruturas, incluindo o Pacote de Investimento África-Europa e o Cabo EurAfrica Gateway que irão melhorar significativamente a soberania e a conectividade digitais.