Macron começa a discutir a formação de um novo governo

O presidente francês, Emmanuel Macron, reúne-se esta sexta-feira no Eliseu com os presidentes dos grupos parlamentares da Assembleia Nacional e do Senado, para discutir a formação de um novo governo.

Macron pretende “avançar para a constituição da maioria mais ampla e mais estável possível ao serviço do país” através destas consultas, que devem anteceder a nomeação para o cargo de primeiro-ministro, após as eleições legislativas de 7 de julho, em que nenhum partido obteve uma maioria clara, provocando um impasse sem precedentes na França.



O presidente francês reúne-se ao longo do dia com os representantes de direita, do campo presidencial e da coligação de esquerda Nova Frente Popular (NFP), vencedora das eleições legislativas, que tem vindo a pressionar o chefe de Estado a formar governo e insiste na nomeação da sua candidata Lucie Castets como primeira-ministra.



Os representantes do partido de extrema-direita União Nacional (RN, sigla em francês), Marine Le Pen e Jordan Bardella, serão recebidos no dia 26 de agosto.