Maduro responde aos EUA e pede que "tirem nariz" do país

"Os Estados Unidos deviam tirar o nariz da Venezuela porque é o povo soberano que governa na Venezuela, que põe, que escolhe, que diz, que decide", afirmou Nicolás Maduro, em declarações transmitidas pelo canal estatal de televisão VTV.

Maduro reagia a um comunicado do secretário de Estado norte-americano, no qual Antony Blinken afirmou que a administração dos EUA concluiu, com base em "provas esmagadoras", que González Urrutia foi o vencedor das eleições presidenciais de 28 de julho na Venezuela.

O chefe da diplomacia dos EUA disse considerar válida a contagem de votos apresentada pela oposição, liderada por María Corina Machado, que representa 80% das assembleias de voto e mostra que González Urrutia "recebeu a maioria dos votos com uma margem insuperável".

Blinken lembrou que as contagens foram "recebidas diretamente das assembleias de voto em toda a Venezuela" e corroboram as sondagens à boca das urnas e as conclusões dos observadores independentes e das contagens rápidas.