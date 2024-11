Mazón quer criar "o Governo mais bem preparado" para a recuperação de Valência

Antes de participar na reunião do Centro de Coordenação Operacional Integrado (CECOPI) no Centro de Coordenação de Emergências em L`Eliana, Mazón respondeu às perguntas dos jornalistas, afirmando que "em breve" haverá notícias sobre a remodelação do governo valenciano.

As declarações surgem depois de ter anunciado na sexta-feira passada, na sequência do fenómeno conhecido como DANA (em português, DINA - depressão isolada a níveis altos), que será criada uma vice-presidência para a recuperação económica e social e um departamento de emergências e interior.

"Estamos a trabalhar nisso. Terão notícias em breve. Estamos a trabalhar para fazer o governo mais bem preparado, adequado para a recuperação", disse.

As inundações de 29 de outubro em Valência, Espanha, e noutras regiões vizinhas, provocaram 225 mortos, mantendo-se desaparecidas 14 pessoas, segundo o último balanço deste sábado do governo espanhol.

O presidente acrescentou que não poupará e não deixará de reivindicar "e pedir e exigir" o que a comunidade valenciana merece, "tudo o que os valencianos merecem, em todos os momentos, em cada uma das estradas, em cada uma das reabilitações, em cada uma das ajudas".

O responsável lamentou que uma parte da ajuda tenha de ser devolvida: "Por outras palavras, os valencianos vão receber ajudas para serem devolvidas", o que descreveu como "outra estratégia" do governo espanhol.

"Pusemos 31.000 milhões em cima da mesa e apenas nos dão um terço", lamentou, reiterando que o Governo valenciano não deixará de exigir "absolutamente nada" para que o ritmo seja o que o povo merece.