Milhões de pessoas ameaçadas por tempestade de neve nos Estados Unidos

Mais de 60 milhões de pessoas estão no caminho da tempestade, que deverá varrer a metade leste dos Estados Unidos com ar ártico até segunda-feira e causar graves perturbações nas viagens.

Os governadores do Kentucky, Missouri e Virgínia declararam o estado de emergência devido à tempestade, de acordo com a agência francesa AFP.

O Serviço Meteorológico Nacional (NWS) alertou para o risco de gelo negro, neve e ventos fortes desde o oeste do Kansas até aos estados costeiros de Maryland, Delaware e Virgínia, cobrindo uma faixa de território com 2.400 quilómetros de extensão.

"Uma tempestade de inverno perturbadora irá afetar as planícies centrais até ao meio do Atlântico durante a segunda-feira, com queda de neve pesada e acumulação de gelo", afirmou o NWS, citado pela AFP.

A agência alertou para a possibilidade de as regiões do nordeste do Kansas ao centro-norte do Missouri poderem registar "a maior queda de neve da última década".

Segundo os cientistas, os fenómenos meteorológicos extremos estão a tornar-se mais frequentes e mais graves devido às alterações climáticas provocadas pelo homem.

A primeira grande tempestade de 2025 já levou ao encerramento temporário do Aeroporto Internacional de Kansas City no sábado, "devido à rápida acumulação de gelo".

Os voos foram retomados depois de as pistas terem sido desimpedidas, segundo as autoridades locais.

Algumas localidades de Nova Iorque e da Pensilvânia, no leste do país, serão confrontadas com neve intensa proveniente dos Grandes Lagos, que poderá atingir 61 centímetros, segundo o NWS.

Prevê-se que um nevão atinja as planícies centrais, tornando as deslocações "extremamente perigosas, com estradas intransitáveis e um elevado risco de os automobilistas ficarem retidos", alertou o serviço meteorológico.

A capital dos Estados Unidos, Washington, poderá ficar coberta por um manto de neve de 12 centímetros ou mais, com até 25 centímetros nas áreas vizinhas.

Os meteorologistas preveem temperaturas muito baixas em alguns locais, com fortes rajadas de vento a agravar a situação.