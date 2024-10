Ministros da UE comprometem-se com 90 mil ME por ano para metas `verdes` até 2025

"O Conselho aprovou hoje conclusões sobre o financiamento da luta contra as alterações climáticas antes da reunião" da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2024 (COP29), com essas conclusões a sublinharem que "a UE e os seus Estados-membros estão empenhados no atual objetivo dos países desenvolvidos de mobilizarem coletivamente 100 mil milhões de dólares por ano em financiamento climático até 2025", indica a instituição em comunicado.

Este objetivo foi atingido pela primeira vez em 2022.

Ao mesmo tempo, "o Conselho salienta igualmente o seu forte empenho em continuar a assegurar o financiamento da luta contra as alterações climáticas no futuro e a sua intenção de apoiar a consecução de novos e ambiciosos objetivos quantitativos coletivos após 2025", acrescenta na nota a instituição que junta os países europeus, após a reunião dos ministros das Finanças da UE, hoje no Luxemburgo.

A UE e os seus Estados-membros são o maior contribuinte mundial para o financiamento público internacional da luta contra as alterações climáticas e, desde 2013, mais do que duplicaram a sua contribuição nesta matéria com vista a apoiar os países em desenvolvimento.

Tal como em anos anteriores, as conclusões ainda não incluem o valor da contribuição da UE para o ano de 2023, sendo que esse valor será disponibilizado pela Comissão Europeia e aprovado pelo Conselho antes do início da COP29.

O principal objetivo da próxima COP29 será negociar os novos objetivos quantitativos coletivos após 2025.

Ainda este mês, o Conselho da UE deverá aprovar conclusões que definem o mandato geral para os negociadores europeus na conferência sobre o clima COP 29, sendo que as conclusões de hoje complementam o mandato geral.