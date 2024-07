MNE chinês diz que a prioridade é evitar escalada do conflito na Ucrânia

O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês sublinhou ainda a importância de a guerra não "transbordar" para outros territórios e de não haver "incitamento por parte de terceiros", segundo um comunicado emitido pela diplomacia chinesa.

"A China vai continuar a desempenhar um papel construtivo na procura de soluções", afirmou Wang, de acordo com a mesma fonte.

O ministro chinês disse que as relações sino-bielorrussas "têm registado um desenvolvimento vigoroso", citando como exemplo o recente encontro no Cazaquistão, este mês, entre os presidentes da China, Xi Jinping, e da Bielorrússia, Aleksander Lukashenko, no qual "delinearam novos planos de colaboração em vários domínios".

Ryzhenkov elogiou o "consenso de seis pontos", proposto conjuntamente pela China e pelo país europeu sobre o conflito na Ucrânia, e sublinhou a sua importância para "promover um cessar-fogo e alcançar a paz", segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.

O ministro bielorrusso transmitiu a Wang "o valor" que atribui à relação com a China, que escolheu como destino para a sua primeira deslocação oficial como ministro dos Negócios Estrangeiros.

Os dois responsáveis trocaram pontos de vista sobre um vasto leque de questões bilaterais e multilaterais, tendo concordado em permanecer "amigos fiáveis", "opondo-se à interferência externa" e "resistindo ao unilateralismo", referiu o comunicado.