Moçambique. O que se pode esperar dos protestos "ponta de lança" de Mondlane?

Numa emissão em direto transmitida no Facebook, Mondlane avançou na sexta-feira que estava a preparar protestos "ponta de lança" e prometeu dar mais instruções sobre a operação esta segunda-feira., enumerou.

Mondlane insistiu, porém, para que os seus apoiantes não atacassem lojas ou fábricas.





Nos recentes protestos, os manifestantes saquearam dezenas de lojas, supermercados e armazéns, sem que as autoridades conseguissem travar a onda de violência e vandalismo.

, pedindo que ninguém vá trabalhar nesta segunda-feira.

Forças Armadas poderão defender manifestantes

Entrevista à CNN Portugal, Mondlane explicou que esta fase antecipa “o momento derradeiro do processo do calendário eleitoral”, já que até meados de janeiro deve tomar posse o presidente da República.“Nesta fase derradeira,, de protestos e serão totalmente diferentes das cerca de quatro fases anteriores, que iniciaram praticamente no dia 21 de outubro até à última sexta-feira”, declarou.“Certamente que não vou dar detalhes sobre isso, por razões óbvias, mas não passam nem mais, nem menos do que a continuidade dos protestos”.

Mondlane disse estar “mais do que provado” que o acórdão do Conselho Constitucional que confirmou a vitória de Daniel Chapo não é válido.

O líder da oposição negou ainda a intenção de armar a população de Moçambique., assegurou.“O que eu disse é que está a acontecer uma chacina em Moçambique em relação aos manifestantes. Os números que são dados a conhecer oficialmente são os convenientes”, elucidou.“Existe um Governo armado até aos dentes que, de forma desproporcional, está a lidar com o direito constitucional à manifestação. Está a chacinar cidadãos, está a matar indiscriminadamente cidadãos”.“E o que eu disse é que”, acrescentou Mondlane.

Corrida aos supermercados e combustível

Entretanto, começa a regressar às ruas destruídas alguma normalidade. Na manhã de sexta-feira não havia transportes de passageiros disponíveis em Maputo, mas a meio da tardeDeixaram também de ser erguidas barricadas e, com as estradas mais desimpedidas, o trânsito começou a fluir. No entanto, a crise de combustíveis está a preocupar a população.Segundo a Agência de Informação de Moçambique,. Nas estações abertas, formam-se longas filas de veículos.Também em supermercados e bancos se têm observado longas filas.