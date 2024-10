Moçambique. Podemos apresenta recurso contra resultados eleitorais

Uma iniciativa de protesto do partido Podemos, que alega que o candidato Venâncio Mondlane venceu a eleição presidencial.A Comissão Nacional de Eleições de Moçambique anunciou na passada quinta-feira a vitória de Daniel Chapo, apoiado pela Frelimo, o partido no poder desde 1975, com mais de 70 por cento dos votos.No segundo lugar ficou Venâncio Mondlane, com um resultado de 20 por cento, que é contestado pelo Podemos. O partido garante que, após o apuramento de cerca de 70 por cento das atas e editais originais, estes "dão a um resultado bem diferente da tese oficial: a vitória de Venâncio Mondlane com 53 por cento dos votos”.

No contexto dos protestos pelos resultados eleitorais em Moçambique, subiu para 11 o número de pessoas mortas no quadro dos protestos e marchas dos últimos dias.





Seis das vítimas foram alvejadas em Nampula, no norte do país. São dados do CDD depois de já no domingo o CIP ter avançado que eram dez as vítimas.Mais de 450 pessoas foram detidas, a maioria em Maputo, incluindo, avança o Centro para a Democracia e Direitos Humanos, menores e pessoas vulneráveis, algumas sem ligação às manifestações.