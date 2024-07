"Morto e enterrado". Novo Governo britânico anula projeto de repatriamento para o Ruanda

Um dia depois de ter sido investido primeiro-ministro pelo rei Carlos III, Keir Starmer reuniu, pela primeira vez, os seus principais ministros na manhã deste sábado.No final, em conferência de imprensa a partir do Número 10 de Downing Street, o novo primeiro-ministro britânico declarou estar “impaciente” para implementar a mudança prometida no Reino Unido.Em novembro passado, o Supremo Tribunal do Reino Unido declarou a política ilegal, afirmando que o Ruanda não poderia ser considerado um país terceiro seguro.

A proposta de lei apenas acabou por ser aprovada pelo Parlamento britânico em abril último.

A nível de política migratória, Starmer disse que seu Governo criará um Comando de Segurança de Fronteiras que reunirá funcionários da polícia, da agência de inteligência nacional e procuradores para trabalhar com agências internacionais para impedir o contrabando de pessoas.

As prioridades de Starmer

Starmer mostrou estar empenhado em cumprir a sua promessa de reconstruir o Reino Unido."Estou ansioso para implementar mudanças e acho que o que vocês viram já demonstra isso", disse Starmer aos jornalistas em conferência de imprensa no final do primeiro Conselho de Ministros.Devemos “garantir que o crescimento esteja em todo o país, para que as pessoas vivam melhor em todo o lado”, afirmou, anunciando futuras “decisões difíceis”.“Temos muito trabalho a fazer, então agora vamos trabalhar”, rematou.

O Partido Trabalhista venceu as eleições britânicas de forma esmagadora, destronando os conservadores que estavam no poder há 14 anos.

Em termos de política externa, Keir Starmer garantiu o “apoio inabalável” do Reino Unido à NATO, bem como à Ucrânia e na sua defesa na guerra contra a Rússia.O primeiro-ministro irá a Washington na próxima semana para uma reunião da NATO e será o anfitrião da cimeira da Comunidade Política Europeia a 18 de julho, um dia depois da abertura do parlamento e do discurso do Rei, que estabelece a agenda do novo Governo.Antes disso, já no domingo, o novo chefe do Governo vai começar uma visita aos quatro países que compõem o Reino Unido.