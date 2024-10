Nações Unidas começam a discutir hoje o estado da biodiversidade no mundo

António Guterres desafia o mundo a fazer investimentos significativos na conservação da natureza. Numa mensagem divulgada na cidade colombiana de Cali, onde começa hoje a COP 16, o secretário-geral das Nações Unidas deixou um sério apelo aos líderes políticos para que tomem medidas concretas, para evitar a atual degradação da biodiversidade no planeta.



António Guterres avisa que o planeta está a caminhar para o colapso dos recursos naturais. 40% da superfície terrestre está degradada, por causa da acção humana.



Numa mensagem divulgada na cidade colombiana de Cali, onde começa hoje a COP 16, o secretário-geral das Nações Unidas deixou um sério apelo aos líderes políticos para que tomem medidas concretas, para evitar a atual degradação da biodiversidade no planeta.António Guterres avisa que o planeta está a caminhar para o colapso dos recursos naturais.

Por isso, diz a Associação Ambientalista ZERO, é preciso insistir junto dos países para que comecem ou acelerem as Estratégias e os Planos de Ação Nacionais de Biodiversidade.

O presidente da ZERO, Francisco Ferreira, lamenta que Portugal esteja atrasado quase 20 anos.A reunião que arranca mais logo acontece quase dois anos depois da COP15 realizada no Canadá.

Na altura, 190 países, incluindo Portugal, assinaram o acordo global de proteção da biodiversidade. Com metas definidas até 2030, este é um acordo que ainda está por concretizar. Contempla a proteção e gestão eficiente de 30% das áreas terrestres, águas interiores, costeiras e marinhas do mundo, até 2030.





Há muito por fazer, reconhece Francisco Ferreira, e é preciso muito investimento para que se possa ajudar os países em desenvolvimento.

Na reunião que é esperado que se inicie a implementação do acordo, com vários países a apresentarem os seus planos e objetivos, para chegar a 2030 com as metas cumpridas. Espera-se, segundo a organização da cimeira, "que os países apresentem a atualização das suas estratégias e planos de ação nacionais sobre biodiversidade".