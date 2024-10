Reino Unido nomeia pela primeira vez representante especial para a natureza

Davis é considerada uma das maiores especialistas em política ambiental do país, com mais de 25 anos de experiência em trabalhos relacionados com a natureza e as mudanças climáticas, indicou em comunicado o Ministério do Ambiente britânico.

Aconselhou o governo quando o Reino Unido acolheu a COP26 em Glasgow, em 2021, e ajudou a alcançar um compromisso global de acabar com a desflorestação, assinado por 145 países.

O cargo de representante especial, no qual vai responder aos Ministérios do Ambiente e dos Negócios Estrangeiros, vai ser assumido no final deste mês, embora Ruth Davis esteja já envolvida em Cali como ativista da natureza na delegação do Reino Unido.

"Trabalho com colegas do governo e com parceiros de todo o mundo para enfrentar este desafio urgente, em particular para garantir que as regras e os incentivos que regem a economia global funcionam para proteger e restaurar a natureza e que investimos no envolvimento, no conhecimento e na paixão das populações locais", afirmou Davis, de acordo com o comunicado.

O anúncio da nomeação de Davis surgiu depois de ter sido confirmado que Rachel Kyte será a representante especial para o clima, conforme anunciado no mês passado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, David Lammy.

A 16.ª reunião da Conferência das Partes, da Convenção das Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica, a chamada COP16, vai decorrer na cidade colombiana de Cali, entre hoje e 1 de novembro sob o lema "Em paz com a natureza".