"Nunca devemos cair na violência". Biden pede união após atentado contra Trump

"Não importa quão fortes são as nossas convicções, nunca devemos cair na violência", afirmou Joe Biden, no domingo à noite.

Num curto discurso de menos de dez minutos, o presidente norte-americano pediu ao país que desse “um passo atrás” e alertou para o facto de a “retórica política” estar a ficar “muito quente”., sustentou Biden, num discurso a partir da Sala Oval da Casa Branca., acrescentou o candidato democrata.No terceiro discurso da Presidência a partir da Sala Oval, Biden condenou a “tentativa de homicídio” do adversário republicano: “

“Não é quem somos enquanto país. Não é a América. E não podemos permitir que isto aconteça”.

A unidade, continuou o chefe de Estado, “é o objetivo mais fugidio de todos”. Apesar de enquanto candidato poder “debater e discordar” de Donald Trump, o democrata reforçou que “nada é mais importante neste momento” do que a “unidade”., disse ainda."Não podemos, nem devemos, seguir este caminho novamente. Já passámos por isto antes na nossa história", disse Biden, citando atentados contra membros do Congresso em ambos os partidos, o ataque ao marido da ex-presidente da Câmara, Nancy Pelosi, e os tumultos de 6 de janeiro., sublinhou.No sábado, num comício em Butler, na Pensilvânia, Donald Trump, de 78 anos, foi alvejado numa orelha. No ataque, que o FBI disse ter sido uma tentativa de homicídio, morreu um apoiante e dois ficaram gravemente feridos. Foi ainda identificado o autor dos disparos como Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, que foi abatido no local.