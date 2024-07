Sombra do atentado contra Trump paira sobre Convenção republicana em Milwaukee

Foto: Allison Dinner - EPA

O magnata deixou Nova Jérsia debaixo de fortes medidas de segurança.



Nas primeiras declarações públicas desde o atentado, o FBI assegurou que as redes sociais estão a ser cuidadosamente monitorizadas.



As autoridades norte-americanas estão a investigar o ataque a Donald Trump como "potencial ato de terrorista doméstico" e tentativa de assassinato. O FBI indica ainda que o atirador agiu sozinho e descarta preocupações acrescidas com a segurança pública. Trump chegou na noite de domingo a Milwaukee, no Estado norte-americano do Wisconsin, para participar na Convenção republicana. Nas primeiras declarações públicas desde o atentado, o FBI assegurou que as redes sociais estão a ser cuidadosamente monitorizadas. A família do atirador, identificado como Thomas Matthew Crooks, está a cooperar com a investigação.





A arma usada no ataque terá sido comprada legalmente pelo pai do suspeito. As autoridades revelaram também que o jovem de 20 anos não tinha histórico de problemas de saúde mental.



A polícia do Estado da Pensilvânia divulgou, por sua vez, a identidade dos dois feridos durante o tiroteio: trata-se de dois homens, de 57 e 74 anos, que se encontram estáveis; a vítima mortal, um bombeiro de 50 anos, foi baleado enquanto protegia a família no comício do candidato republicano.



Os preparativos para a Convenção republicana estão a ser seguidos pelos enviados da RTP a Milwaukee, Cândida Pinto e Ricardo Guerreiro.

