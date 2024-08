Obama e Bush vão juntar-se para iniciativa de comemoração dos 250 anos dos EUA

Os dois ex-Presidentes - um democrata e um republicano -- e as respetivas ex-primeiras damas, Michelle Obama e Laura Bush, irão servir como presidentes honorários da organização criada em 2016.

A intenção da America250 é dar um exemplo de cooperação bipartidária numa altura em que as divisões atingem proporções extremas e apenas alguns anos após o assalto ao Capitólio por apoiantes do ex-Presidente Donald Trump.

Segundo a presidente da America250, Rosie Rios, a comissão tem representação de todas as alas e vai organizar eventos de celebração em todos os estados e em seis territórios norte-americanos, incluindo Porto Rico.

"Este é um esforço de base em que todos os americanos sentem que pode participar, desde Guam ao Alasca, Fairbanks e Filadélfia", disse Rios, citada pela Associated Press. "Isto é para celebrar e comemorar o facto de sermos a mais antiga democracia do mundo".

A celebração começou no ano passado, durante o feriado do 04 de julho, e vai durar até 2026.

Em comunicado, Barack e Michelle Obama disseram estar entusiasmados para refletir sobre "as histórias incríveis" que tornaram o país naquilo que é hoje, uma vez que parte do projeto é a compilação de histórias orais com o programa America Gives.

"A América não é o mesmo país que era há 250 anos, mas há fios que nos prendem ao início de tudo", indicaram. "A nossa história desempenha um grande papel na modelação do futuro que esperamos criar".

Também George W. Bush e Laura Bush frisaram a importância da celebração e a ligação entre o passado e o futuro. "Este marco é uma oportunidade de refletirmos sobre a nossa história e voltarmos a comprometer-nos com os valores de fundação do nosso país".

A fundação oficial dos Estados Unidos da América data de 04 de julho de 1776. A Declaração de Independência foi assinada a 02 de agosto em Filadélfia.