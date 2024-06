Omaha, Utah, Sword, Juno, Gold. A origem dos nomes das praias do Dia D

Era o fim da Operação Neptuno e o início da Operação Overlord, desenhada para libertar a França do jugo Nazi. A missão das tropas Aliadas era transpor as defesas atlânticas aparentemente intransponíveis erguidas pelo exército alemão. Cerca de 50 mil soldados alemães assestavam baterias diretamente aos areais.







Os desembarques anfíbios iniciaram-se pelas 06h30 da manhã, mal despontava a aurora.





Durante a noite já tinham sido lançados 24.000 paraquedistas atrás das linhas alemãs, em locais estratégicos para atacarem por trás as posições das metralhadores alemãs, entre intenso bombardeamento.





A invasão marítima, a maior jamais realizada, incluiu 73.000 soldados norte-americanos e 83.000 da Grã-Bretanha e do Canadá, assim como de outros países. Tropas francesas comandadas pelo general Charles de Gaulle também desembarcaram no seu país, para o recuperarem.





O dia mudou o curso da Segunda Grande Guerra e passou aos livros de História como Dia D, apesar de terem sido necessários seis dias para unir todas as praias sob domínio aliado.







Também os locais de desembarque das tropas se fixaram na imaginação popular. Omaha, Juno, Sword, Utah e Gold, são contudo nomes de código dados às praias durante o planeamento da Operação Neptuno.

O segredo por trás dos nomes



Tudo tinha começado um ano antes, incluindo manobras de desinformação, caso os alemães tivessem acesso aos planos. A Normandia, em vez do Pas-de-Calais, foi desde cedo o local preferido dos Aliados para realizar o desembarque.





O segredo tinha de ser absoluto e, para não revelar os nomes dos locais, estes foram rebatizados. O site de informção

O site de informção actu.fr dos Calvados, explica para a posteridade a origem dos nomes.





Aos americanos foram atribuídas as praias de Sainte-Marie-du-Mont (no Canal da Mancha) e a de Colleville-sur-Mer (nos Calvados), respetivamente Utah e Omaha.





Os britânicos deveriam libertar os areais de Ouistreham e de Arromanches (Calvados), renomeados Sword e Gold. Já as forças canadianas iriam desembarcar em Ver-sur-Mer (Calvados), ou Juno.





A escolha destes nomes variou entre aleatória e propositada.





Os dois primeiros basearam-se na proveniência de dois oficiais subalternos norte-americanos. Um vinha da cidade de Utah, no estado com o mesmo nome. O outro da cidade de Omaha, no Estado do Nebraska.





Para as praias atribuídas aos britânicos, os nomes foram escolhidos pelo próprio general Montgomery. Referem-se a peixes, Gold para goldfish (peixinho dourado) e Sword de swordfish (espadarte).





Já a praia dos canadianos começou por ser Jelly, referente a jellyfish (medusa). Mas em inglês, a palavra jelly significa geleia ou gelatina, o que foi considerado de mau agouro. Jelly transformou-se em Juno, em homenagem à mulher de mais um oficial subalterno.



O preço da libertação



A Operação Neptuno envolveu 11.000 aviões aliados, 7.000 navios e barcos e milhares de outros veículos. Só no primeiro dia morreram 4.400 soldados aliados, metade dos quais norte-americanos. Mais de cinco mil ficaram feridos.





Ao todo, mais de dois milhões de pessoas, soldados, marinheiros, pilotos, médicos e outros, de uma dúzia de países, participariam da Operação Overlord, que se iniciou no dia D.





Na Batalha da Normandia, que se desenrolou após o dia 6 de junho, 73.000 tropas aliadas morreram e 153.000 ficaram feridas. Cerca de 20.000 civis franceses perderam a vida nos bombardeamentos de aldeias e de cidades, especialmente por parte dos Aliados.





As perdas alemãs são estimadas. Os historiadores calculam entre 4.000 e 9.000 foram mortos, feridos ou desapareceram, só no primeiro dia. Entre as milhares de vítimas enterradas nos cemitérios normandos contam-se 22.000 soldados da Alemanha.