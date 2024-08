OMS anuncia pausas humanitárias em Gaza para vacinação

Descritas como "pausas humanitárias" que durarão três dias em diferentes zonas do território devastado pela guerra, a campanha de vacinação terá início no domingo, no centro de Gaza, anunciou Rik Peeperkorn, representante da OMS nos territórios palestinianos.De acordo com esta agência das Nações Unidas, seguir-se-á outra pausa de três dias no sul de Gaza e depois uma outra no norte de Gaza, de forma a terminar o processo de vacinação.Peeperkorn explicou que pretende vacinar 640 mil crianças com menos de 10 anos e que a campanha foi coordenada com as autoridades israelitas."Não vou dizer que este é o caminho ideal a seguir. Mas este é um caminho possível", assegurou Peeperkorn, referindo-se a este processo.As pausas humanitárias não são um cessar-fogo entre Israel e o Hamas que os mediadores dos EUA, do Egito e do Qatar procuram há muito tempo, incluindo nas conversações que estão em curso esta semana.Uma autoridade israelita disse que se espera que haja algum tipo de pausa tática para permitir a vacinação.O Exército israelita já antes realizou pausas limitadas em áreas restritas para permitir operações humanitárias internacionais.