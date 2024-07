ONU exige transparência total das eleições na Venezuela

António Guterres, através do porta-voz Stephane Dujarric, afirmou esta segunda-feira que quer total transparência e apela à moderação de líderes políticos e dos apoiantes.



Em declarações aos jornalistas, esta segunda-feira, o porta-voz do secretário-geral da ONU sublinha que as contestações eleitorais devem ser resolvidas pacificamente e que as autoridades eleitorais devem trabalhar de forma independente e sem interferência. Também o Centro Carter, que enviou uma equipa de observadores, afirma em comunicado que "a informação contida nos formulários de resultados a nível das assembleias de voto, tal como transmitidos à (autoridade eleitoral CNE), é importante para a nossa avaliação e importante para todos os venezuelanos".





Entre as diversas reações internacionais aos resultados presidenciais, destaque para os Estados Unidos que consideram "grave que o resultado anunciado não reflita a vontade ou o voto do povo venezuelano".



Uma fonte na Casa Branca assume que os norte-americanos vão trabalhar com parceiros internacionais para aplicar potenciais consequências após eleições venezuelanas.





A França apela às autoridades venezuelanas que seja transparente e publique os resultados por cada mesa de voto, algo que a oposição a Maduro reclama. Quanto à diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, também exige uma "transparência total" e o acesso às atas das assembleias de voto. Exigência idêntica é feita por Espanha .





Entretanto, o Panamá suspendeu as relações diplomáticas com a Venezuela e decidiu retirar o pessoal diplomático do país até que seja realizada uma revisão completa dos resultados das eleições presidenciais de domingo.



O Panamá juntou-se a outros oito países latino-americanos que convocaram uma reunião de emergência do conselho permanente da Organização dos Estados Americanos (OEA), preocupados com as eleições na Venezuela.