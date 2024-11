Onze feridos em explosão em fábrica no sudeste dos EUA

A explosão, que ocorreu na Givaudan Sense Colour, derrubou janelas e portas em casas e empresas próximas do local.

Os bombeiros retiraram várias pessoas do interior do edifício, incluindo algumas com ferimentos potencialmente fatais, disse, em comunicado, o presidente da câmara de Louisville, Craig Greenberg.

Imagens de vídeo divulgadas pelos meios de comunicação social mostram um edifício industrial com a parte central queimada e parcialmente desmoronada. A causa da explosão é ainda desconhecida.

O Hospital da Universidade de Louisville recebeu sete feridos, dois dos quais em estado crítico, disse o diretor clínico Jason Smith. Outros pacientes foram levados para o Baptist East Hospital, acrescentou Greenberg.

O chefe dos bombeiros de Louisville disse a monitorização do ar começou a ser feita logo após a explosão e "nada até agora mostrou qualquer tipo de problemas químico no ar em toda a região".

O'Neill disse também que os bombeiros "ainda não sabem exatamente que tipo de fugas podem ocorrer ou podem estar em curso", mas pediu aos residentes que se mantenham calmos.