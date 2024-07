Ovação em Milwaukee. Trump ferido carimba nomeação republicana para a eleição presidencial

Foi ao som da canção, numa entrada dramática após ter sido alvo de uma tentativa de homicídio, que o ex-presidente dos Estados Unidos reapareceu em público e de punho no ar, no centro de convenções decorado a azul e vermelho.Enquanto caminhava pela sala de convenções,, durante um comício.

Os apoiantes e delegados republicanos esperaram durante horas pela aparição do ex-presidente, que não estava oficialmente programada para o dia de abertura da convenção.



Embora não tenha discursado neste primeiro dia do evento republicano, o magnata mostrou-se agradecido pelo apoio e receção calorosa e murmurou algumas vezes:Após a entrada dramática do ex-presidente, alguns delegados discursaram.O local do evento é um enorme complexo desportivo, cujas paredes estão cobertas de grandes fotografias que glorificam o 45.º presidente dos Estados Unidos, que também quer ser o 47.º.

Áreas inteiras do centro da cidade estão cercadas por grandes portões de metal e patrulhadas por agentes dos Serviços Secretos, a força policial de elite que foi alvo de duras críticas por não ter fornecido proteção adequada a Donald Trump durante o comício ao ar livre no sábado.

Candidatos presidenciais

Já são oficiais as candidaturas do Partido Republicano na corrida à Casa Branca. Donald Trump e J.D. Vance são os nomeados para os lugares de topo da Administração norte-americana. Logo após o início da convenção, quase 2.500 delegados republicanos nomearam formalmente Trump como candidato presidencial durante uma votação nominal. Cândida Pinto e Ricardo Guerreiro, enviados especiais a Milwaukee



Quebrando a tradição, Trump esperou pelo início da convenção para anunciar a escolha do senador do Ohio, J.D. Vance, de 39 anos, como candidato a vice-presidente dos Estados Unidos, através da sua rede social Truth.

"Decidi que a pessoa mais adequada para servir como vice-Presidente dos Estados Unidos é o senador J.D. Vance, do grande estado de Ohio", escreveu Donald Trump.



Antigo soldado e autor de best-sellers, este jovem eleito com um perfil atípico nunca deixou de defender as causas caras ao Partido Republicano no Congresso, como a luta contra a imigração. Perante o anúncio formal, Vance que deve ter sabido da nomeação pouco antes mostrou-se admirado com o apoio dos republicanos na convenção.





Recorde-se que nem sempre J.D. Vance, polémico senador republicano, foi fã de Donald Trump, algo que o ex-presidente faz questão de relembrar. Mas o ex-militar, também conhecido por ter publicado um livro de memórias que foi um sucesso de vendas, só recentemente entrou na política.



Vance foi eleito para o Senado em 2022 e tornou-se um dos mais ferrenhos defensores da agenda Make America Great Again (Tornar a América Grande Novamente, na tradução para português) do ex-presidente Trump, particularmente em questões relacionais com comércio, política externa e imigração.





Quanto a Donald Trump, vai aceitar a nomeação formal do partido na quinta-feira, pontuada pela largada de milhares de balões vermelhos, brancos e azuis, o ponto alto de uma semana já histórica.