Países europeus e árabes promovem reunião durante assembleia da ONU

Espanha reuniu hoje em Madrid organizações e países europeus e árabes para tentar avançar num processo de paz no Médio Oriente e na aplicação da designada solução dos dois Estados (Israel e Palestina).

"No seguimento da acordado hoje em Madrid haverá outra reunião de alto nível durante a próxima sessão da Assembleia-Geral da ONU, em 26 de setembro", anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) espanhol, num comunicado divulgado no final do encontro,

Numa declaração conjunta, também divulgada pelo MNE de Espanha, os participantes no encontro de hoje apelam "às partes e a todos os membros das Nações Unidas para participarem na reunião mais ampla" sobre "a situação em Gaza e a implementação da solução dos dois Estados como o caminho para uma paz justa e completa" que se realizará à margem da 79.ª sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas.

Estiveram na "Reunião de Madrid - Pela aplicação dos dois Estados" o responsável da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, assim como ministros e outros representantes da Autoridade Palestiniana, Liga dos Estados Árabes, Organização de Cooperação Islâmica, Turquia, Egito, Arábia Saudita, Qatar, Jordânia, Bahrein, Eslovénia, Noruega, Irlanda e Espanha.

Espanha, Eslovénia, Irlanda e Noruega são quatro países europeus (os três primeiros também membros da UE) que avançaram em maio passado com o reconhecimento formal da Palestina como Estado, desatando críticas por parte de Israel.

"Hoje em Madrid avançamos para impulsionar uma voz conjunta europeia, árabe e islâmica unida em torno da aplicação da solução dos dois Estados e reforçar a nossa coordenação, tendo em vista momentos e reuniões das próximas semanas em que se decidirá o futuro da região", disse aos jornalistas o MNE espanhol, Jose Manuela Albares, numa curta conferência de imprensa ainda antes do arranque do encontro.

Nestas declarações, Albares tinha já referido como um desses "momentos e reuniões" a Assembleia-Geral das Nações Unidas e encontros ministeriais paralelos, em Nova Iorque, no final deste mês.

Na declaração conjunta divulgada posteriormente, o grupo que esteve hoje em Madrid reitera "o compromisso conjunto com a implementação dos dois Estados" por a considerar "a única via para estabelecer uma paz justa e duradoura" no Médio Oriente.

O grupo de Madrid sublinha que a região vive atualmente "uma tragédia de sofrimento humano sem precedentes e violações do Direito Internacional que ameaça a paz e a segurança internacionais" e defende que "a comunidade internacional deve dar passos ativos para implementar a solução dos dois Estados".

Os subscritores da declaração realçam que condenam "todas as formas de violência e de terrorismo" e que consideram ser necessário convocar o mais depressa possível uma conferência internacional de paz.

O território palestiniano da Faixa de Gaza é quase há um ano cenário de uma operação militar de Israel em que já morreram mais de 40 mil pessoas.

A operação israelita é uma resposta a um ataque do grupo islamita radical Hamas, que controla a Faixa de Gaza e é considerada uma organização terrorista pelos Estados Unidos e a União Europeia.