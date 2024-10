Perceção de "mundo fora de controlo" beneficia Trump - Walter Mead

"Donald Trump quer que os eleitores sintam que está a correr tudo mal e que quatro anos da administração Biden deixaram o mundo num estado caótico", pelo que tudo o que provoque o sentimento de que "o mundo está a ficar fora de controlo tende a ser bom para Trump", disse Mead em entrevista à Lusa em Lisboa.

O atual Presidente, Joe Biden, que derrotou Trump nas últimas eleições, lida desde 2022 com a invasão da Ucrânia pela Rússia, conflito em grande escala a que se juntou há um ano outro em que os Estados Unidos têm estado empenhados e também de alta intensidade: a retaliação de Israel contra Hamas e Hezbollah, milícias ativas a partir de Gaza e do Líbano respetivamente.

Apesar de esforços diplomáticos da administração Biden, o conflito no Médio Oriente tem vindo a agravar-se e a alargar-se nos últimos meses, envolvendo agora diretamente o Irão, potência militar regional que apoia ativamente Hamas e Hezbollah, além de outras milícias regionais pró-Teerão que advogam a destruição do Estado judaico, principal aliado de Washington na região.

Num contexto onde "o mundo parece estar a girar descontroladamente em vez de estar nos eixos", o professor norte-americano afirmou que a política externa poderá ajudar o candidato republicano a ganhar a corrida presidencial nestas eleições.

Apesar de muitos eleitores "desconfiarem de Trump" perante um cenário onde o mundo enfrenta sérias ameaças e de acreditarem que devem votar numa "pessoa mais previsível", como a candidata democrata Kamala Harris, quando se trata do equilíbrio da balança, "o caos ajuda Trump".

Walter Russell Mead é professor de relações internacionais e humanidades no Bard College e um Distinguished Fellow em estratégia e estadismo no Hudson Institute of Strategy and Statesmanship. Mead é ainda colunista "Global View" no Wall Street Journal e Henry Kissinger Senior Fellow para a política externa dos EUA desde 2003.

O professor norte-americano foi orador na 6ª Conferência de Lisboa, a convite do Clube de Lisboa, este ano intitulada "Um Mundo Dividido", onde foram discutidas as várias ameaças do mundo atual, caracterizado pelo multilateralismo, por uma globalização enfraquecida e pelo regresso a medidas protecionistas.

Para Mead, outro aspeto que joga a favor de Trump é a sua capacidade de fazer manchetes e a sua proeminência mediática, sendo certo que "nunca, na história do mundo, uma única pessoa ocupou tanto espaço mental na cabeça de tantas pessoas em todo o mundo".

"Donald Trump é, independentemente do que se pensa dele como figura política, claramente um génio a impor a sua personalidade às pessoas, como que um fenómeno planetário", virando a atenção de pessoas de todo o mundo para a corrida presidencial nos EUA.

"Quantas são as pessoas na Índia que, apesar de nunca terem visitado os Estados Unidos, que nunca irão aos Estados Unidos, sabem quem é Donald Trump? Podem gostar dele ou odiá-lo, mas pensam nele", reiterou o professor.