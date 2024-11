"Perigo claro". Nomeação de Kennedy Jr. para secretário da Saúde gera críticas

If nominated, the potential head of the department of health would be a conspiracy theorist who poses a clear and present danger to the nation’s well-being. https://t.co/sDWk4DnttD — Public Citizen (@Public_Citizen) November 14, 2024

Scary day for public health.



Im saying this over and over — but it will be of the utmost importance to ONLY make public health decisions or changes based on robust evidence.



I hope we have at least learned this much from covid. https://t.co/oTiFtLP1u0 — Apu Akkad (@ApuAkkad1) November 14, 2024

As I told @wolfblitzer on @CNNSitRoom here:



If you were seeking to destroy the country, the Gabbard, Gaetz, and RFK Jr. picks were exactly the ones you’d make. And that’s not surprising. Because Trump is a malignant narcissist, and malignant narcissists, subconsciously or… https://t.co/InRSRGaDkd — George Conway (@gtconway3d) November 15, 2024

The RFK as Health Secretary appointment is fucking insane. He’s a vaccine denier and a tin foil hat conspiracy theorist. He will destroy our public health infrastructure and our vaccine distribution systems. This is going to cost lives. — Robert Garcia (@RobertGarcia) November 14, 2024

It is hard to overstate what a terrible decision this is.



RFK Jr has no medical training.

He is a hardcore antivaccine and misinformation peddler.



The last time he meddled in a state’s medical affairs (Samoa), 83 children died of measles… https://t.co/sQ6NEEAwJ6 — Alastair McAlpine, MD (@AlastairMcA30) November 14, 2024

. Ele não deveria ser autorizado a entrar no edifício do Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS), muito menos ser colocado no comando da agência de saúde pública da nação”, afirmou a a Public Citizen, uma organização progressista sem fins lucrativos centrada na defesa do consumidor, numa resposta à nomeação de Kennedy.Para a organização, “a má gestão da política de saúde pública de Donald Trump durante a pandemia de covid custou centenas de milhares de vidas.”.Apu Akkad, médico especialista em doenças infeciosas da Universidade do Sul da Califórnia, considerou o anúncio um “”.“Estou a dizer isto vezes sem conta - mas será da maior importância tomar APENAS decisões ou mudanças de saúde pública com base em provas sólidas.”, acrescentou Akkad no X.O advogado conservador George Conway também comentou a nomeação de Kennedy, bem como a de Tulsi Gabbard e Matt Gaetz.. Qualquer uma das três últimas escolhas de Trump para o Gabinete (Gabbard para DNI, Gaetz para AG, RFK Jr para HHS), por si só, teria sido a pior da história americana.”, escreveu Conway.Já o representante democrata da Califórnia, Robert Garcia, classificou a nomeação de “insana”., escreveu Robert Garcia na rede social X.Para Alastair McAlpine, médico pediátrico do hospital pediátrico da Colúmbia Britânica, “É um anti-vacinas de primeira linha e um vendedor de desinformação.”.Após a morte dos bebés, o governo de Samoa suspendeu temporariamente o programa de vacinação.A suspensão temporária levou Kennedy e a sua organização sem fins lucrativos anti-vacinas Children's Health Defense a espalharem várias falsidades sobre a vacinação em toda a ilha, o que, por sua vez, resultou num declínio drástico das taxas de vacinação.

Um ano mais tarde, um surto de sarampo na ilha, causado por um viajante doente, acabou por infetar mais de 57 mil pessoas e matar 83, incluindo crianças.

Noutra questão de saúde, Kennedy afirmou que Trump faria pressão para eliminar o flúor da água potável, um mineral que fortalece os dentes e reduz as cáries, de acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças.

Para além das conspirações relacionadas com a saúde, Kennedy admitiu ter decapitado uma baleia encalhada e recolhido a sua cabeça, e ter largado uma cria de urso morta no Central Park de Nova Iorque, há uma década, por não ter tido tempo de a esfolar e comer mais tarde.

Kennedy também disse que tinha um verme no cérebro que “comeu uma parte dele” e prometeu “comer mais cinco vermes cerebrais e ainda vencer” Trump e Joe Biden num debate encenado no início deste ano.Kennedy Jr., denunciou que os democratas recebem muito mais dinheiro das empresas farmacêuticas do que os republicanos e

Formado como advogado ambientalista, Kennedy, 70 anos, é filho do antigo procurador-geral e candidato presidencial Robert F. Kennedy e sobrinho do presidente John F. Kennedy.

Depois de terminar a sua tentativa, acabou por apoiar Trump, que prometeu colocá-lo numa posição influente no que diz respeito à política de saúde.Kennedy tornou-se um dos principais substitutos do candidato republicano durante a campanha presidencial, o que foi uma surpresa para alguns observadores, uma vez que é descendente de uma famosa dinastia democrata e tem uma longa história de ativismo ambiental, muitas vezes em causas que Trump provavelmente prejudicará muito.

“Tornar a América saudável novamente”

Robert F Kennedy Jr will be The Secretary of Health and Human Services!

Promises Made Promises Kept 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/1JLHTbunD6 — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 14, 2024

O magnata republicano prometeu que o Departamento da Saúde desempenhará um papel importante para garantir que a população está protegida "de produtos químicos nocivos, poluentes, pesticidas, produtos farmacêuticos e aditivos alimentares que contribuíram para a esmagadora crise sanitária" no país."Durante demasiado tempo, os americanos foram esmagados pela indústria alimentar e pelas empresas farmacêuticas que se envolveram em enganos e desinformação quando se trata de saúde pública", frisou o presidente eleito, através da sua rede social Truth Social.Trump tinha garantido a Kennedy Jr que teria um cargo relacionado com a Saúde no seu futuro executivo:, filho mais velho do ex-presidente (2017-2021) e magnata nova-iorquino.A nomeação de Kennedy Jr. junta-se à polémica lista com que Trump prepara o seu segundo mandato, que inclui como procurador-geral o congressista conhecido por posições políticas polarizadoras Matt Gaetz, acusado de tráfico sexual de menores, o proprietário da X, Elon Musk, como responsável pela eficiência governamental, ou o apresentador da Fox News Pete Hegseth como chefe do Pentágono (Departamento de Defesa).