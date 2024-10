Peru enviou milhões de peixes para fortalecer a pesca sustentável na Amazónia

Até ao momento, neste ano, já foram transferidos 2,196 milhões de crias de peixes, beneficiando 2.208 famílias em várias regiões da Amazónia peruana, afirmou o Ministério do Ambiente do Peru.

O comunicado oficial do Governo salientou que a pesca artesanal e a criação em cativeiro de peixes e outros organismos aquáticos são atividades fundamentais para o desenvolvimento sustentável das comunidades nativas e rurais da Amazónia peruana.

"Ambas constituem o suporte económico para as suas famílias, e a dieta dessas populações está assente, principalmente, na pesca", referiu.

Nesse sentido, através do Instituto de Investigação da Amazónia Peruana, são produzidas e transferidas gratuitamente crias de peixes de espécies nativas, como o tambaqui, pacu e boquichico.

O objetivo do Governo passa por entregar, até ao final deste ano, cerca de 2,3 milhões de crias de peixes aos municípios, associações comunitárias e outros agentes da sociedade civil da Amazónia peruana, que posteriormente, os distribuem pelas localidades.

"Este trabalho com as comunidades é importante, pois permite que elas possam aceder a nutrientes mais acessíveis e com elevado valor proteico, a partir de espécies próprias da sua zona", referiu o biólogo Harvey Satalaya, um dos responsáveis científicos do projeto, que procura garantir a sustentabilidade da pesca na região.