PGR cabo-verdiana investiga denúncias de candidatos às eleições autárquicas

"No rescaldo das eleições autárquicas, em reação aos resultados apurados, alguns candidatos proferiram afirmações imputando factos com alguma gravidade, aos candidatos e candidaturas adversários, configurando a prática de crimes", justificou a procuradoria, em comunicado divulgado na terça-feira.

O candidato da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) à Câmara de São Vicente "imputou a uma candidatura adversária factos que configuram a prática de crimes" de tráfico de drogas, associação criminosa e corrupção ativa e passiva de eleitores, lê-se no comunicado.

Em causa estão também denúncias do candidato do Movimento para a Democracia (MpD) à Câmara dos Mosteiros, que "imputou à candidatura adversária do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) factos que configuram a prática de crime de corrupção ativa e passiva de eleitor", acrescentou.

"Com vista a investigar a existência de factos puníveis e responsabilizar os seus agentes, o Procurador-Geral da República determinou a abertura de instrução", concluiu.

As denúncias de irregularidades ecoaram em declarações do Presidente da República, José Maria Neves, que defendeu, na segunda-feira, a necessidade de uma investigação aprofundada sobre alegações de compra de votos e distribuição de dinheiro por diferentes candidaturas e partidos.

No arquipélago, o Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, oposição) conquistou 15 das 22 câmaras municipais, revertendo o panorama de há quatro anos, quando o MpD liderava em 14 municípios.