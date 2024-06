Polícia alemã dispara sobre homem com machado em Hamburgo

Foto: Axel Schmidt - Reuters

O homem, que estaria também na posse de um engenho incendiário, está em estado crítico no hospital.



O incidente ocorreu numa zona da cidade onde se concentravam adeptos dos Países Baixos, cuja seleção joga este domingo com a Polónia.



Não se conhecem as motivações do atacante.



A zona de Reeperbahn, uma das principais ruas de Hamburgo, onde está instalada uma das "fanzones" para assistir aos jogos do Europeu, foi fechada pelas autoridades.