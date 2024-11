Polícia dispersa com gás lacrimogéneo centenas de manifestantes em Maputo

A primeira carga policial, cerca das 09:20 locais (07:20 em Lisboa) levou à dispersão dos manifestantes, mas pouco depois estes voltaram a juntar-se e ripostaram ao gás lacrimogéneo lançando pedras e garrafas na direção da polícia.

Há registo de um ferido. A situação é tensa, refere o correspondente da RTP, que relata que os manifestantes querem continuar rumo às áreas mais centrais de Maputo e com as autoridades a cortar o acesso a várias zonas. Os militares juntaram-se na tentativa de manter a situação pacífica, quando a comissão política da Frelimo fala de uma tentativa de golpe de Estado no país.



Nas principais ruas de Maputo e nos bairros suburbanos há uma forte presença da polícia e militares, com viaturas blindadas e elementos da Unidade de Intervenção Rápida (UIR), e os manifestantes começaram a deslocar-se a partir dos subúrbios em direção à capital moçambicana, que hoje de manhã estava praticamente deserta e com a quase totalidade das atividades e estabelecimentos encerrados.

Tal como acontece há uma semana, esta quinta-feira registam-se novamente fortes condicionalismos no acesso à Internet, nomeadamente redes sociais.

O anúncio pela Comissão Nacional de Eleições (CNE) de Moçambique a 24 de outubro, em que atribuiu a vitória a Daniel Chapo, apoiado pela Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, partido no poder desde 1975) na eleição a Presidente da República, com 70,67% dos votos, espoletou protestos populares, convocados por Venâncio Mondlane.

Segundo a CNE, Mondlane ficou em segundo lugar, com 20,32%, mas este afirmou não reconhecer os resultados, que ainda têm de ser validados e proclamados pelo Conselho Constitucional.

Após protestos nas ruas que paralisaram o país, Mondlane convocou novamente a população para uma paralisação geral de sete dias, desde 31 de outubro, com protestos nacionais e uma manifestação concentrada em Maputo convocada para hoje.

c/Lusa