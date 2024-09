Polícia paquistanesa liberta líder de partido da oposição do ex-PM Imran Khan

Em comunicado, a polícia de Islamabad confirmou a libertação de Gohar Khan, que não tem qualquer laço de parentesco com o antigo primeiro-ministro do Paquistão.

Gohar Khan foi detido juntamente com vários outros dirigentes do partido Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) quando exigiam a libertação de Imran Khan da prisão.

Após ser libertado, Gohar Khan, que é também deputado, classificou as detenções como um ataque ao parlamento do país, apelando ao presidente da Assembleia Nacional para investigar o caso.

Segundo o porta-voz do partido, Zulfi Bukhari, há ainda 12 deputados sob custódia policial.

Os principais dirigentes do PTI condenaram as detenções, comprometendo-se a continuar a sua campanha até à libertação do ex-primeiro-ministro Imran Khan.

O antigo chefe do executivo paquistanês foi preso no ano passado, depois de condenado num caso de corrupção. Continua a ser uma figura popular, apesar de ter sido afastado do poder na sequência da aprovação de uma moção de censura pelo parlamento em 2022.