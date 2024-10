Portugal apoia Guiné-Bissau para realização das eleições de 24 de novembro

Portugal está a apoiar a Guiné-Bissau no processo para a realização de eleições legislativas a 24 de novembro, nos mesmos moldes de apoios anteriores ao processo eleitoral, revelou hoje o Governo português.

O secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Nuno Sampaio, que chegou hoje a Bissau para uma visita de dois dias, disse que as autoridades guineenses contactaram a administração eleitoral portuguesa, depois de marcadas as eleições legislativas antecipadas.

O governante, que falou aos jornalistas depois de ter sido recebido pelo Presidente da República da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, disse que o principal propósito desta visita é a inauguração de um navio doado por Portugal à Guiné-Bissau.

Questionado sobre as eleições marcadas pelo Presidente guineense para 24 de novembro, o secretário de Estado português disse que "Portugal tem apoiado a Guiné-Bissau sempre na realização das eleições".

Esse apoio foi dado nas legislativas de 2023, ganhas pela coligação PAI-Terra Ranka, e volta a acontecer pouco mais de um ano depois, nas novas legislativas marcadas por Umaro Sissoco Embaló, que dissolveu o parlamento guineense, em dezembro de 2023, antes de decorrido o prazo constitucional para a dissolução.

Segundo Nuno Sampaio, "neste momento estão a seguir os trâmites para Portugal dar, mais uma vez, apoio".

Como explicou, trata-se de "um apoio logístico", mas que "também acaba por ser um apoio financeiro à realização de eleições", dentro daquilo que foi solicitado pelas autoridades da Guiné-Bissau.

O governante português concretizou que este apoio "traduz-se no custo dos materiais para a realização das eleições e do seu transporte", que será feito de barco ou de avião, dependendo da proximidade da data do ato eleitoral.

Nuno Sampaio assegurou que Portugal não deixará de dar este apoio, mesmo não estando previsto no orçamento.

Questionado sobre o tipo de materiais a enviar para a Guiné-Bissau, o secretário de Estado disse apenas que serão "os materiais normais para se realizarem as eleições".

O secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Portugal esteve em Bissau em julho passado e regressou agora para a cerimónia do batismo do navio "Centenário Amilcar Cabral", que vai permitir criar uma rede de transporte marítimo, nomeadamente entre as ilhas e o continente.

Portugal deu um apoio de 2,5 milhões de euros no restauro e transporte deste navio, que Nuno Sampaio considerou "um símbolo das relações Estado a Estado entre Portugal e a Guiné-Bissau e do compromisso [português] sempre com a cooperação e com o desenvolvimento da Guiné-Bissau".