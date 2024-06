O anúncio foi feito pelo governo português, depois da RTP, no programa A Prova dos Factos, ter denunciado que os agricultores espanhóis desviam água do Alqueva há mais de vinte anos, sem pagar.



A Agência Portuguesa do Ambiente e a congénere espanhola estão encarregues de elaborar uma proposta de acordo sobre a utilização da água do Tejo e do Guadiana.



A decisão surge na sequência do encontro entre as ministras com as pastas do Ambiente de Portugal e de Espanha, à margem do Conselho de Ministros da Energia da União Europeia.