Presidente alemão considera 23 de fevereiro data "realista" para legislativas antecipadas

O chefe de Estado "saúda o acordo alcançado pelos grupos parlamentares sobre um roteiro para uma moção de confiança", a 16 de dezembro, e "considera que 23 de fevereiro de 2025 é uma data realista para novas eleições", indicou o seu gabinete num comunicado.

A moção de confiança no parlamento alemão (Bundestag) realiza-se depois da demissão do ministro das Finanças, Christian Lindner (do Partido Liberal, FDP), que precipitou o fim da coligação governamental no poder na Alemanha.

Inicialmente, o chanceler alemão, o social-democrata Olaf Scholz, pretendia convocar uma moção de confiança para 15 de janeiro, o que levaria a Alemanha a votos no final de março, apenas seis meses antes do previsto, mas, depois da pressão de outros partidos e da opinião pública, mostrou mais flexibilidade.

Após a saída dos liberais e até às eleições antecipadas, Scholz liderará um Governo minoritário formado pelo seu partido, o SPD, e pelos Verdes.