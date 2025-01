Presidente da RDCongo falha encontro com homólogo ruandês "por razões de agenda"

O encontro estava previsto para hoje, por iniciativa do Quénia, para tentar resolver a crise no leste da RDCongo, país vizinho de Angola.

"O Presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, não participará na cimeira virtual dos chefes de Estado da Comunidade da África Oriental (EAC)", oficialmente `por razões de agenda`, segundo a agência noticiosa congolesa.

Nos últimos dias, registaram-se intensos combates em Goma, a principal cidade do leste da RDCongo, em grande parte nas mãos do grupo armado antigovernamental M23 e das tropas ruandesas, que na terça-feira tomaram o aeroporto, menos de dois dias depois de terem entrado na cidade.

Mais de 100 mortos e cerca de mil feridos foram levados para os hospitais de Goma nos últimos três dias de combates, de acordo com uma contagem da agência de notícias France-Presse (AFP) elaborada na terça-feira a partir de relatórios hospitalares.

Os combates já deslocaram mais de 500.000 pessoas desde o início de janeiro, segundo o Governo congolês.

Na terça-feira, em Kinshasa, manifestantes atacaram várias embaixadas, incluindo a do Ruanda, acusado pelas autoridades congolesas de lhes ter "declarado guerra" no leste do país. As missões diplomáticas do Quénia, França, Bélgica e Estados Unidos, países criticados pela sua inação nesta crise, foram também alvo de ataque.

O anúncio há dois dias pelo M23 da tomada de Goma, capital da província de Kivu do Norte, leste da RDCongo e junto à fronteira com o Ruanda, abre caminho à escalada do conflito, com a EAC a tentar aplicar a receita que Angola, mandatada pela União Africana e pela Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos (CIRGL) para mediar as tensões político diplomáticas e de segurança na região, não conseguiu pôr em prática.