Presidente do Conselho Europeu quer trabalhar com PM trabalhista

"A União Europeia e o Reino Unido são parceiros essenciais, cooperando em todos os domínios de interesse mútuo para os nossos cidadãos", declarou Michel nas redes sociais, citado pela agência de notícias France-Presse.

Michel disse que se vai reunir com Starmer na cimeira da Comunidade Política Europeia prevista para 18 de julho.

"Debateremos desafios comuns como a estabilidade, a segurança, a energia e a imigração", acrescentou.

O Reino Unido saiu da UE em 2020, quatro anos depois de a decisão ter sido aprovada por referendo, num processo que ficou conhecido por `Brexit`.

O belga Charles Michel vai ser substituído em dezembro no cargo de presidente do Conselho Europeu pelo ex-primeiro-ministro português António Costa.

O Partido Trabalhista já assegurou a vitória com uma maioria absoluta nas legislativas do Reino Unido, ao eleger 332 deputados para um total de 650 lugares, de acordo com os resultados oficiais provisórios divulgados pela cadeia britânica BBC.