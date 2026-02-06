Pressão sobre Gronelândia faz disparar oposição à América entre europeus

Grandes maiorias na Dinamarca, França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido declararam uma opinião desfavorável.



Estes números representam uma queda acentuada desde a última sondagem em que a YouGov fez a mesma pergunta.

Vários líderes políticos europeus defenderam que a União Europeia exerça a sua considerável influência económica nas relações com os EUA, mas o inquérito demonstrou que a maioria dos inquiridos acredita que os Estados Unidos são mais fortes do que a Europa nos planos económico, diplomático e militar.

Uma sondagem da YouGov conhecida esta sexta-feira sugere que a opinião pública europeia sobre os Estados Unidos caiu para o nível mais baixo desde o início destas avaliações, há uma década.A tentativa, por parte do presidente norte-americano, de anexar a Gronelândia conseguiu que os europeus se virassem firmemente contra o país, constatou a mais recente sondagem do instituto, divulgada pelo jornal britânicoA sondagem mostrou ainda um aumento no número de europeus que já não veem os EUA como uma nação amiga, com menos inquiridos nos seis países a afirmarem ainda considerá-los um aliado.A sondagem mostrou que os europeus tendem a concordar com o diagnóstico da Administração Trump de que a Europa tem sido demasiado dependente dos EUA em termos de defesa (59-74 por cento), permitiu a imigração em excesso (52-63 por cento) e tem sido demasiado hesitante no panorama mundial (45-62 por cento).No entanto, discordam veementemente da alegação repetida dos EUA de que os governos europeus são excessivamente restritivos da liberdade de expressão (18-31 por cento) e ainda menos partilham da opinião de Trump de que a UE tem sido injusta nas suas negociações comerciais com os EUA (dez-17 por cento).Além disso, entre 63 por cento e 78 por cento acreditam que a defesa e a paz da Europa ainda dependem dos EUA, com 49 por cento a 64 por cento a partilharem da mesma opinião relativamente à prosperidade do continente.Os europeus ocidentais também não estão dispostos a fazer muitos sacrifícios para preservar as boas relações com os EUA. A única coisa que os inquiridos de todos os países inquiridos disseram que estariam dispostos a fazer é reduzir a imigração – um objetivo que a maioria já apoia.