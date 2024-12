Primeiro-ministro francês avisa que moção de censura ao seu governo tornará tudo mais difícil

"Há uma coisa de que tenho a certeza, e quero que se lembrem do que vos estou a dizer hoje, é que a censura, que é o tema do debate de amanhã [quarta-feira], tornará tudo mais difícil e mais grave", disse Michel Barnier (centro-direita), durante o período de perguntas ao Governo na Assembleia Nacional francesa.

O chefe do executivo, em funções há três meses, acrescentou que "a situação é difícil em termos do plano orçamental e do plano financeiro" e "muito difícil no plano económico e social".

O primeiro-ministro francês instiu ainda que "todos sabem que a situação é difícil", alertando ainda que a dívida francesa "é mais grave" e "todos terão de a pagar um dia".