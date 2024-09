Quatro mortos e dezenas de feridos num tiroteio em escola secundária dos Estados Unidos

Sabe-se que pelo menos uma pessoa foi detida pela polícia. As imagens do exterior da escola mostram várias ambulâncias e uma forte presença policial.



O tiroteio registou-se na escola secundária Apalachee High School, em Winder, sendo o suspeito um "maior de idade" que está detido. Não se sabe ainda se era aluno desta escola.



Numerosos veículos de emergência e uma grande força policial foram enviados para o local, a cerca de 70 quilómetros a nordeste de Atlanta.



Os feridos estavam a ser tratados no local por pessoal de emergência, segundo o canal Fox 5 Atlanta, baseando-se em imagens tiradas de um helicóptero.



A polícia local, estadual e federal estão na escola.



"A minha professora abriu a porta (da sala de aula) para ver o que estava a acontecer. Outro professor entrou a correr e disse-lhe para fechar a porta porque havia um homem armado", relatou Sergio Caldera, estudante de 17 anos, citado pela ABC. Com a porta fechada, ele e os seus colegas fugiram para o fundo da sala, onde ouviram gritos no exterior.