Quatro países da UE reforçam combate ao incêndio perto de Atenas

Mais de 40 mil pessoas foram obrigadas a deixar as casas nos arredores da capital grega e três hospitais foram evacuados por questões de segurança.



Muitos residentes passaram a noite em abrigos. Pelo menos oito pessoas receberam assistência médica devido à inalação de fumos. O incêndio próximo de Atenas está ativo desde domingo e continua fora de controlo. O incêndio começou no domingo perto da aldeia de Varnava, cerca de 40 quilómetros a norte de Atenas, propagou-se hoje rapidamente para sul.



Mais de 700 bombeiros, com 190 camiões, 17 aviões e 15 helicópteros-tanque, estão atualmente a operar na vasta área a norte e leste de Atenas devastada pelo incêndio.



"O mecanismo de proteção civil da UE foi ativado a pedido das autoridades gregas", declarou esta segunda-feira o porta-voz comunitário, Balazs Ujvari, em comunicado, acrescentando que estes quatro países vão enviar reforços.



Na sequência deste pedido, foram mobilizados dois aviões Canadair de Itália, um helicóptero de França e duas equipas terrestres de combate a incêndios da República Checa e da Roménia.



"Estamos a acompanhar constantemente a evolução da situação e estamos prontos para prestar mais assistência", afirmou o porta-voz da Comissão Europeia Balazs Ujvari.



