Regulador europeu aprova medicamento para certos doentes de Alzheimer após recusa

O medicamento, comercializado com o nome de Leqembi, é recomendado pela EMA para pessoas que ainda não atingiram um estado avançado da doença e destina-se a tratar défices cognitivos ligeiros (problemas de memória e pensamento) ou demência ligeira.

Apenas foi aprovado para doentes que apresentam um menor risco de possível hemorragia cerebral.

Justificando a reavaliação feita ao fármaco, cujo uso na União Europeia tinha sido reprovado em julho, o regulador europeu invocou que os benefícios superam os riscos numa população limitada de doentes.

Em julho, a EMA considerou que o efeito produzido pelo medicamento não compensava o risco de efeitos secundários graves, incluindo uma possível hemorragia cerebral.

Hoje, o fármaco foi aprovado para doentes que apresentam um menor risco de possível hemorragia cerebral.

Administrado por via intravenosa, o Leqembi permite, segundo os ensaios clínicos, reduzir as placas amiloides, depósitos de fragmentos de proteínas no cérebro que levam à destruição das células nervosas, provocando os sintomas característicos da doença de Alzheimer, como a perda de memória.

O medicamento já é comercializado nos Estados Unidos, Reino Unido, Japão e China.