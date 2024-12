Relatório defende que FBI devia ter feito mais para impedir motim no Capitólio

O documento publicado quase quatro anos após o ataque informa também que nenhum funcionário à paisana do FBI estava presente naquele dia e nenhum dos informantes da agência foi autorizado a participar.

O relatório do escritório do inspetor-geral do Departamento de Justiça derruba uma teoria de conspiração veiculada por alguns republicanos no Congresso de que o FBI desempenhou um papel na instigação dos eventos naquele dia, quando manifestantes invadiram o prédio.

Embora de âmbito restrito, o relatório pretende lançar luz sobre questões que têm dominado o discurso público, incluindo se grandes falhas de informação precederam o motim e se alguém na multidão estava, por algum motivo, a agir a mando do FBI.

Este ataque já deu origem a inquéritos do Congresso e a acusações federais e estaduais.

O Departamento de Justiça descobriu que 26 informadores do FBI estavam em Washington para protestos relacionados com as eleições no dia 6 de janeiro e, embora três deles tenham entrado no edifício ou numa área restrita no exterior, nenhum deles tinha sido autorizado a fazê-lo pelo gabinete ou a violar a lei ou a encorajar outros a fazê-lo.

O relatório também concluiu que o FBI tomou as medidas adequadas para se preparar para os acontecimentos de 6 de janeiro, mas não conseguiu procurar informações relevantes nos seus 56 gabinetes de campo em todo o país.

Essa análise foi lançada dias após o motim, na sequência da revelação de que um boletim de 5 de janeiro de 2021, preparado pelo gabinete de campo do FBI em Norfolk, Virgínia, alertava para o potencial de "guerra" no Capitólio.

O antigo chefe do gabinete do FBI em Washington afirmou que, assim que recebeu o aviso de 5 de janeiro, a informação foi rapidamente partilhada com outras agências de segurança através de um grupo de trabalho conjunto para o terrorismo.

Contudo, os líderes da Polícia do Capitólio disseram que não tinham conhecimento desse documento na altura e insistiram que não tinham informações específicas ou credíveis de que qualquer manifestação no Capitólio resultaria num ataque em grande escala.

O Diretor do FBI, Chris Wray, que anunciou esta semana os seus planos de se demitir no final do mandato do Presidente Joe Biden, em janeiro, defendeu a forma como a sua agência tratou o relatório dos serviços secretos.

Em 2021, Wray disse aos legisladores que o relatório foi divulgado através do grupo de trabalho conjunto para o terrorismo, discutido num posto de comando em Washington e publicado num portal da Internet disponível para outras agências de aplicação da lei.

"Comunicamos essas informações em tempo hábil para a Polícia do Capitólio e (Departamento de Polícia Metropolitana) não de uma, não de duas, mas de três maneiras diferentes", disse Wray na época.

A teoria da conspiração segundo a qual os agentes da lei federal teriam encurralado membros da máfia tem sido difundida nos círculos conservadores, inclusive por alguns legisladores republicanos. O deputado Clay Higgins, R-La., sugeriu recentemente num podcast que os agentes que se fizeram passar por apoiantes de Trump foram responsáveis por instigar a violência.

E o ex-deputado Matt Gaetz, R-Fla, que desistiu de ser escolhido por Trump como procurador-geral em meio a escrutínio sobre alegações de tráfico sexual, enviou uma carta a Wray em 2021 perguntando quantos informadores estavam no Capitólio a 6 de janeiro e se eles eram "meramente informadores passivos ou instigadores ativos".