Satélite europeu Juice irá sobrevoar a Lua e a Terra em 19 e 20 de agosto

O engenho, que tem `cunho` português e vai estudar Júpiter e três das suas maiores luas, irá sobrevoar a Lua em 19 de agosto, às 22:16 (hora em Lisboa), e a Terra em 20 de agosto, às 22:57.

Segundo a Agência Espacial Europeia (ESA), coordenadora da missão, que hoje fez o ponto da situação em conferência de imprensa, a trajetória do satélite já está ajustada e preparada.

Lançado para o espaço em 14 de abril de 2023, `Juice` deverá chegar a Júpiter, aproveitando em momentos diferentes a gravidade da Terra e de Vénus, passados oito anos, em julho de 2031, fazer 35 voos de aproximação às luas geladas (descobertas por Galileu há 400 anos) e alcançar uma delas, Ganimedes, em dezembro de 2034.

Será a primeira vez que um satélite artificial orbitará uma lua de um planeta que não a Terra.

Descrevendo o primeiro voo do `Juice` sobre a Lua e a Terra, o diretor de operações, Ignacio Tanco, disse que "será como passar por um corredor muito estreito, muito, muito rápido, e pisar o acelerador ao máximo quando a berma da estrada é de apenas alguns milímetros".

Esta manobra de travagem, sem precedentes no espaço, é uma forma de cortar caminho pelo interior do Sistema Solar.

Embora o risco seja muito elevado, uma vez que o mais pequeno erro pode desviar o satélite da sua rota, e isso significar o fim da missão, os cientistas estão otimistas quanto ao sucesso da execução da manobra.

Foram concebidos seis modos de correção de trajetória distintos.

O sobrevoo da Lua e da Terra servirá para ativar os 10 instrumentos do satélite e recolher e analisar dados de um corpo celeste pela primeira vez.

A manobra será especialmente crucial para corrigir um problema num radar, fundamental para estudar a superfície e o subsolo das luas geladas de Júpiter, visando a identificação de zonas que possam albergar reservas de água que possam ser cientificamente interessantes para futuras missões.

Se tudo correr conforme o previsto, `Juice` aproximar-se-á de Vénus em agosto de 2025.

O satélite irá permitir estudar o maior planeta do Sistema Solar e as luas Europa, Ganimedes e Calisto, onde os cientistas pensam que possa existir água líquida (elemento fundamental para a vida tal como se conhece) sob as crostas de gelo à superfície.

Os primeiros dados científicos são expectáveis em 2032.

A missão, cujo fim está previsto para setembro de 2035, envolve empresas, cientistas e engenheiros portugueses.

Atualmente, o único satélite artificial em órbita de Júpiter é `Juno`, da agência espacial norte-americana (NASA).