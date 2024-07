Segurança e clima na cimeira do Fórum das Ilhas do Pacífico no Japão

Tóquio deverá prometer assistência às ilhas numa série de domínios, desde a segurança marítima e os cuidados de saúde à educação e à adaptação aos riscos climáticos, mas também está a tentar tranquilizar os vizinhos do Pacífico sobre a descarga de águas residuais tratadas da central de Fukushima (nordeste), indicou o porta-voz do Governo japonês, Yoshimasa Hayashi, sobre uma questão que preocupa os países-membros do Fórum das Ilhas do Pacífico.

Com o apoio dos Estados Unidos, o Japão intensificou a cooperação em matéria de defesa nesta região do Pacífico muito disputada, onde a China também oferece assistência em matéria de segurança e de infraestruturas.

Em 2022, Pequim assinou um pacto de segurança, mantido em segredo durante algum tempo, com as Ilhas Salomão.

Em janeiro, Nauru, membro do Fórum das Ilhas do Pacífico, cortou as relações diplomáticas com Taiwan a favor da China. Desde então, apenas 12 Estados reconhecem Taipé, incluindo Palau, outro membro do Fórum.

No final da 10.ª Cimeira Trienal de Líderes das Ilhas do Pacífico, na quinta-feira, Tóquio e dos 18 membros do Fórum das Ilhas do Pacífico, incluindo a Nova Caledónia e a Polinésia Francesa deverão apresentar uma declaração conjunta.