Seis mil pessoas afetadas por ciclone em Cabo Delgado recebem redes mosquiteiras

Segundo o diretor provincial de Saúde, Magid Sabune, a distribuição das redes mosquiteiras no distrito de Mecúfi, o mais afetado pela passagem do ciclone há pouco mais de um mês, é justificado com o crescimento de casos de malária na região.

"Como o distrito de Mecúfi foi muito afetado e a nossa vigilância epidemiológica já indica um crescimento de casos de malária, então vamos começar imediatamente a distribuição (...) São cerca de seis mil pessoas, mas a principal característica é uma rede para duas pessoas", acrescentou o diretor provincial de Saúde em Cabo Delgado, Magid Sabune.

Pelo menos 14 centros da saúde foram destruídos pelo ciclone Chido, que devastou a província de Cabo Delgado entre 14 e 15 de dezembro, sendo que localmente as comunidades estão a ser assistidas em tendas improvisadas, disse ainda o responsável.

Mais de 80 mil famílias precisam de apoio na província de Nampula, também no norte de Moçambique, após a passagem dos ciclones Chido e Dikeledi.

"Os primeiros produtos, nomeadamente alimentos, utensílios de uso domésticos e material de construção que ultrapassa 60 toneladas, já seguiram para os distritos de Mossuril e Ilha de Moçambique", refere-se numa nota do conselho executivo da província de Nampula, também fortemente afetada.

Os ciclones Chido e Dikeledi atingiram Moçambique nos dias 14 de dezembro e 13 de janeiro, respetivamente, tendo causado perto de 150 mortos.

O executivo explica ainda que estima-se que estejam em situação de "pessoas necessitadas" mais de 80 mil famílias na província, sendo necessário "desencadear um amplo movimento para rapidamente as salvar".

Moçambique está em plena época chuvosa, que decorre entre outubro e abril.

Em 13 de janeiro, o ciclone tropical severo Dikeledi atingiu Moçambique, causando pelo menos 11 mortos e afetando outras 250 mil pessoas, segundo o mais recente balanço oficial das autoridades moçambicanas.

O ciclone Chido, que atingiu Moçambique em 14 de dezembro, causou a morte de pelo menos 120 pessoas e afetou outras 450 mil.

Moçambique é considerado um dos países mais severamente afetados pelas alterações climáticas no mundo, enfrentando ciclicamente cheias e ciclones tropicais durante a época chuvosa.