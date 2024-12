"Sou Provedora Europeia" da Justiça. Teresa Anjinho satisfeita com a eleição para o cargo

Teresa Anjinho estava há já dois anos no gabinete de luta anti fraude da Comissão Europeia assume agora o lugar de Provedora de Justiça Europeia numa função muito próxima dos Provedores nacionais.Teresa Anjinho diz que a eleição foi o culminar de uma campanha de três meses e meio de trabalho, acrescentando que estes não são cargos fáceis.

A recém eleita explicou à RTP quais as funções da Provedoria de Justiça e da necessidade de trabalho conjunto com as Provedorias nacionais dos Estados-membros, e da promoção da transparência.